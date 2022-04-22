اليمن.. الحديدة تحيي ذكرى استشهاد الإمام علي(ع)

العالم - اليمن

وفي الفعالية، استعرض مدير مديرية المراوعة، عبد الله المروني، سيرة الإمام علي سلام الله عليه وتضحياته في سبيل الدعوة الإسلامية.

وأشار إلى شخصية الإمام علي، وتصديه للطغاة، وأهمية السير على نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض معركة مصيرية دفاعا عن أرضه وسيادة وطنه.

وحث المروني على استغلال المجالس الرمضانية لترسيخ الهوية الإيمانية، وتعزيز الوعي المجتمعي وعوامل الصمود في مواجهة التحديات الخارجية.

ونوّه بأهمية استحضار مواقف العظماء واستلهام الدروس والعبر مما قدمه الإمام علي في خدمة الإسلام والمسلمين، ومناقبه التي جعلت منه واحدا من عظماء التاريخ والإنسانية.

فيما تطرق مدير مكتب الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، عبد الرحمن الورفي، إلى ما قدمه الإمام علي سلام الله عليه للأمة لتحيا عزيزة كريمة، صحيحة المبادئ والرؤية وسليمة في دينها.