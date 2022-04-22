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أنباء عن إصابة صحافيين بين المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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