شاهد.. من الاقصى هتافات تنادي بـنصرة الاقصى والمقاومة

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم، إن عشرات الالاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الاقصى رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المشددة.

واضاف، أن المصلين بعد اداء صلاة الفجر رددوا هتافات تنادي بـنصرة" الاقصى" و"المقاومة الفلسطينية".

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بإقتحام ساحات وباحات المسجد الاقصى المبارك من خلال باب المغاربة، واعتدت على المصلين والمرابطين المتواجديدن هناك.

واشار مراسل العالم الى أن أكثر من 30 إصابة حتى الآن سجلت إثر إطلاق الرصاص المطاطي من قبل قوات الاحتلال.

وقال مراسلنا، إن باب المغاربة وباب السلسلة أكثر بابين حصلت فيه الحوادث والإصابات في المسجد الأقصى المبارك.

هذا ويحتشد آلالاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى ولتصدي لاقتحامات المستوطينين وسط رفع الاحتلال حالة التأهب تحسبا لاي تصعيد محتمل.

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