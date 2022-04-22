الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

من قلب الحدث..

شاهد.. من الاقصى هتافات تنادي بـنصرة الاقصى والمقاومة

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في القدس المحتلة، ان المصليين الفلسطينيين بعد اداء صلاة فجر في المسجد الاقصى المبارك رددوا هتافات نصرة للاقصى والمقاومة الفلسطينية.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم، إن عشرات الالاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الاقصى رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المشددة.

واضاف، أن المصلين بعد اداء صلاة الفجر رددوا هتافات تنادي بـنصرة" الاقصى" و"المقاومة الفلسطينية".

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بإقتحام ساحات وباحات المسجد الاقصى المبارك من خلال باب المغاربة، واعتدت على المصلين والمرابطين المتواجديدن هناك.

واشار مراسل العالم الى أن أكثر من 30 إصابة حتى الآن سجلت إثر إطلاق الرصاص المطاطي من قبل قوات الاحتلال.

وقال مراسلنا، إن باب المغاربة وباب السلسلة أكثر بابين حصلت فيه الحوادث والإصابات في المسجد الأقصى المبارك.

هذا ويحتشد آلالاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى ولتصدي لاقتحامات المستوطينين وسط رفع الاحتلال حالة التأهب تحسبا لاي تصعيد محتمل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

قيادي في الديمقراطية : "إسرائيل" حاولت أن تغير قواعد اللعبة لكنها فشلت

أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

أحداث فلسطين..إفرازات تراجع الدور الأميركي في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ رائد صلاح: الأقصى لا يقبل الشراكة ولا المساومة ولا التقسيم

السيد الحكيم يعزي بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي

تظاهرات ليلية في الخرطوم ومدن أخرى في السودان

الرئيس التونسي يوقع على مشروع قانون تنقيح الهيئة العليا للانتخابات

من قلب الحدث.. شاهد.. من الاقصى هتافات تنادي بـنصرة الاقصى والمقاومة

اليمن.. الحديدة تحيي ذكرى استشهاد الإمام علي(ع)