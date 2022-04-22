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شاهد.. 'ناسا' تنشر فيديو لكسوف الشمس من سطح المريخ

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو مذهل يظهر كسوف الشمس من على سطح كوكب المريخ.

العالم - منوعات

وقال موقع "سينس أليرت" إنه تم تصوير الفيديو عبر إحدى كاميرات مركبة تابعة لـ"ناسا"، ويظهر القمر على شكل حبة بطاطس "فوبوس" يمر أمام الشمس، وذلك من منطقة "جيزيرو كريتر" على المريخ.

وبحسب نفس المصدر، استخدمت المركبة كاميرا "Mastcam-Z" عالية الدقة لتصوير فيديو "فوبوس"، فيما قالت وكالة "ناسا" إن الفيديو هو "الأكثر تكبيرا، والأوضح" على الإطلاق لمراقبة كسوف فوبوس الشمسي من سطح المريخ.

وتحتوي هذه الكاميرا على مرشحات شمسية خاصة تسمح لها بالتحديق مباشرة في الشمس، والفيديو عالي الدقة لدرجة أنه حتى البقع الشمسية يمكن رؤيتها على الشمس.

وحدث الخسوف المذهل في 2 نيسان/ أبريل 2022 (تاريخ الأرض) واستمر الخسوف أكثر من 40 ثانية بقليل، ما يعني أن الفيديو "قريب جدا مما شاهدته المركبة الفضائية في الوقت الفعلي"، بحسب "سينس أليرت".

والوقت الذي يستغرقه فوبوس لكسوف الشمس هو وقت أقل بكثير من كسوف الشمس المعتاد الذي يشمل قمر الأرض، حيث أن فوبوس يكون أصغر بحوالي 157 مرة من القمر.

يقول العلماء إنه في كل مرة يتم فيها ملاحظة هذا الكسوف، فإنه يسمح لهم بقياس التحولات الطفيفة في مدار فوبوس بمرور الوقت.

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