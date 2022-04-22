الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحكيم يعزي بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي

السيد الحكيم يعزي بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، بوفاة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي "قدّس سرّه".

العالم - العراق

وحسب "الفرات نيوز" قال السيد الحكيم في بيان:"بمزيد من التسليم لقضاء الله وقدره تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة وأحد فقهائها وأساتذتها سماحة آية اللّٰه السيد محمد مهدي الموسوي البجنوردي (قدّس سرّه)، وهو الأبن الأكبر للفقيه آية اللّٰه السيد حسن البجنوردي وحفيد آية اللّٰه العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني {قدّس سرّهما}، بعد عمر مبارك قضاه في الدرس والتدريس والتحقيق والتأليف".

وأضاف "بهذا المصاب الجلل نتقدم إلى الإمام المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية وأسرة الفقيد وتلامذته و محبيه بأسمى آيات العزاء والمواساة، كما نبتهل إلى العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه في عليين مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

روابط ذات صلة

السيد الحكيم: نرفض العمليات العسكرية التركية شمال العراق

الحكيم يحث على التمسك بالمسار الديمقراطي في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. متابع للشأن الإسرائيلي: التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات

كميات المخزنة تكفي لشهر ونصف... وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن كميات الطحين والقمح المخزنة

شاهد.. ابن سلمان وكوشنر يعودان الى الواجهة..

شاهد.. مصر تفتري كذبا على العالم بشأن الشهيد سليماني

شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

مقتل 17 شخصاً بهجومين إرهابيين في نيجيريا