غارات غزة واقتحامات الأقصى ونذر التفجير

العالم – مع الحدث

ما محاذير تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين؟ أي مخاطر لتنظيم اقتحامات المستوطنين لباحات الاقصى؟ هل تتدحرج الغارات على غزة الى تفجير عسكري واسع ولماذا يصمت العالم ويتفرج العرب على عتبات الفلسطينيين؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الغارات الاسرائيلية في غزة واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن حجازي – متابع للشأن الإسرائيلي

نهاد أبو هوش – خبير بالشؤون الإسرائيلية

محمد شلح - قيادي في حركة الجهاد الإسلامي