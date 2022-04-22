شاهد..تظاهرة غفيرة في لاهور نصرة لعمران خان

العالم - مراسلون

تلبيةً لدعوة زعيم حركة الإنصاف عمران خان، خرج عشرات الآلاف من انصاره في تظاهرةٍ احتجاجية واسعة في مدينة لاهور وذلك رفضاً لقرار حجب الثقة عن عمران خان، حيث أظهروا استياءهم من حكومة شهباز شريف و طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال احد المشاركين: "التدخل الامريكي السافر في شؤوننا اوصل شهباز شريف وزمرته الى السلطة وهذا ما لا نرضاه ابدا، ولن نقبل بهذه الحكومة مهما حدث".

وقال مشارك آخر: "حكومة شهباز شريف لا تمثلنا لذا نطالب القضاء باعادة النظر في قرار حجب الثقة عن عمران خان او الايعاز باجراء انتخابات مبكرة ليتسلم زمام البلاد من هو حريصاً عليها".

وفيما هي التظاهرة الثالثة بعد التي عقدت في مدينتي بيشاور وكراتشي تحت نفس العنوان والمطالب، حيث يؤكد عمران خان ان الوجهة المقبلة ستكون إسلام آباد.

وقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان: "حضور هذه الجماهير الغفيرة الغيورة على مصلحة الوطن يؤكد عدم شرعية الحكومة التي تحكم باملاءات خارجية، قرار تعيين هذه الحكومة كُتب في واشنطن وليس في إسلام آباد ، فكيف تريدونني ان اقبل بها، هذا مستحيل، لذا ادعو كل ابناء باكستان الغيارة على سيادة البلاد ان ينتظروا دعوتي لهم للتظاهر في إسلام آباد لاسقاط الحكومة او اجبارها على إجراء إنتخابات مبكرة".

واعتبرت هذه التظاهرة الأضخم في تاريخ مدينة لاهور واحدة من ابرز عوامل الضغط التي يرتكز عليها عمران خان في مواجهته للحكومة، بعد ان قدّم حزبه الاستقالة الجماعية من الجمعية الوطنية، في ظل الملاحقة القضائية التي حرّكتها الحكومة ضد عمران خان لاقصائه من الساحة السياسة الباكستانية.

ويحتشدو انصار عمران خان ليوكدوا ان زعيمهم مازال صاحب الشعبية الاوسع في باكستان، رغم قرار حجب الثقة عنه وليكون اجتماعهم ضغط جديد على الحكومة الجديدة لتلبية مطالبهم المنشودة.

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