ضبط أردني متورط بمحاولة إدخال مادة "كيميكال" المخدرة للكويت

العالم _ الأردن

وذكرت الإدارة في بيان لها أنّ "المفتشين الجمركيين ساورهم الشك في الطرد البريدي بعد وصوله من إحدى الدول الأوروبية".

وقالت إنه وبعد التدقيق عثر بداخله على ثلاث عبوات بلاستيكية، تبين أنها تحتوي على مادة الكيميكال المخدرة السائلة.

وأضافت أنه وبالتنسيق والمتابعة من قِبل مكتب البحث والتحري الجمركي (الجمرك الجوي) مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهم المسؤول عن الطرد، وإحالته إلى جهات الاختصاص مع المضبوطات.

من جهتها أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصدر جمركي، بأن الشخص الذي ألقي القبض عليه يحمل الجنسية الأردنية، موضحة أن البلد الذي وردت منه الشحنة المخدرة هي سلوفينيا.

وأشاد المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بجهود رجال الجمارك في المنافذ الجمركية، مؤكدا أنهم هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.

وحذر كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بأشكالها وأنواعها إلى البلاد، تجنبا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية.