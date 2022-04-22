غارات إسرائيلية على غزة واقتحامات للأقصى

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة المتابع للشأن الإسرائيلي حسن حجازي ان كيان الاحتلال يرى ان غاراته لقطاع غزة وأحداث الأقصى تمثل ارتباطا بعامل التفجير الموجود بالقدس والذي بات ينعكس على مختلف اشكال الحياة في الكيان الصهيوني.

وأضاف ان التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات، مؤكدا ان المستوطنين كشفوا زيف ادعاءات قادة الاحتلال بحمايتهم من أصحاب الأرض.

حسن حجازي أشار الى ان التصعيد في القدس المحتلة يعتبر رسائل للاحتلال مفادها بأن جبهة المقاومة في غزة جاهزة ومستعدة وحاضرة للتدخل في أي مواجهة مع قوات الاحتلال.

من جهته قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية نهاد أبو هوش ان كيان الاحتلال الإسرائيلي كان حذرا وشديد الحذر من عودة تضامن جبهات المقاومة الفلسطينية ضد مخططاته.

وأضاف ان سيناريو المقاومة ضد الكيان كان مربكا جدا بالنسبة للاحتلال حيث انه لا يعرف ما اذا كان يستطيع تمرير مخططاته في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية الأخرى.

نهاد أبو هوش أكد ان الاجهزة الأمنية الصهيونية سعت الى تفادي خيار مواجهة المقاومة والذي برأيه سوف يربك كل شيء من مخططاته. مشيرا الى ان الاحتلال كان واثقا بانه في موقع قوي خاصة بعد قمة النقب التي همشت كل الشأن الفلسطيني.

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح ان غارات الاحتلال لقطاع غزة جاءت بسبب فشل مسيرة الاعلام الاسرائيلية تحت ضغط وتهديد غزة وانها كانت عملية ردع واضحة.

وأضاف ان المستجد أكد للمقاومة معادلة غزة – القدس نجحت بامتياز، مشيرا الى ان الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد القصى والتصعيد هناك لا ينطلي على المقاومة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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https://www.alalam.ir/news/6140648