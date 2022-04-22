خبير بالشؤون الإسرائيلية: سيناريو المقاومة أربك الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف نهاد أبو هوش ان سيناريو المقاومة ضد الكيان كان مربكا جدا بالنسبة للاحتلال حيث انه لا يعرف ما اذا كان يستطيع تمرير مخططاته في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية الأخرى.

نهاد أبو هوش أكد ان الاجهزة الأمنية الصهيونية سعت الى تفادي خيار مواجهة المقاومة والذي برأيه سوف يربك كل شيء من مخططاته. مشيرا الى ان الاحتلال كان واثقا بانه في موقع قوي خاصة بعد قمة النقب التي همشت كل الشأن الفلسطيني.