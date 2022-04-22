واشنطن تعلق على تقارير بشأن رفع الحظر عن حرس الثورة الاسلامية

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين مساء الخميس ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول تقرير يوم الأربعاء لوسائل الإعلام الصهيونية أن الولايات المتحدة قد أعلنت للأوروبيين عن قرارها حول موضع رفع العقوبات عن الحرس الثوري قال: ليس لدي أي فكرة عن ذلك.. نحن لا نتفاوض علنا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في نفس الوقت: "إننا نعمل عن كثب في هذا الصدد مع حلفائنا الأوروبيين، وكذلك مع مجموعة 5 + 1".

وادعت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن دبلوماسي صهيوني أن الولايات المتحدة أبلغت الأوروبيين أنها لا تنوي إزالة حرس الثورة الاسلامية من قائمة ما يسمى بالمنظمات الإرهابية الأجنبية.

في غضون ذلك، قال المسؤول الصهيوني إنه على الرغم من إرسال الرسالة إلى الدول الأوروبية، ما زالت واشنطن تعتزم إزالة جزء من حرس الثورة الاسلامية من قائمة ما يسمى بـ "المنظمات الإرهابية" مع الإبقاء على فيلق القدس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ردا على سؤال حول رفع العقوبات عن حرس الثورة الاسلامية "لن نتفاوض علنا".

وفي الوقت نفسه ادعى: أن الإيرانيين يعرفون أن هناك فرصة للعودة بسرعة إلى الالتزام المشترك بالاتفاق النووي، وأنهم إذا أرادوا ذلك، فيمكننا التوصل إلى اتفاق.