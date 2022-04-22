أشرار يطلقون النار على مخفر للشرطة في زاهدان جنوب شرق ايران

العالم - إيران

وأوضح "محمود سعادتي" لوكالة فارس في زاهدان اليوم الجمعة أن حوالي 3 من الأشرار المسلحين المجهولين أطلقوا في الساعة 11 و15 دقيقة من مساء أمس الخميس النار على جدار مخفر "قلعة بيد" وكانوا ينوون استهداف حارس المخفر إلا أن رجال المخفر الشجعان البواسل تصدوا لهم بكل قوة وردوا لهم الصاع صاعين.

وأشار سعادتي ألى ان المهاجمين الجبناء فروا من المنطقة وهم يجرون أذيال الخيبة والخسران دون أن يحققوا أي هدف لهم، موضحا أن: قوات الشرطة تتصدى لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أبناء الشعب بكل قوة واقتدار.

وشدد المسؤول على أن: التحقيقات جارية على قدم وساق لإلقاء القبض على هذه العناصر الإرهابية وسوف يتم القبض عليهم وإعلان النتيجة لأبناء الشعب الإيراني.