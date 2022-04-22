الازبط: المقاومة جاهزة لمعركة الدفاع عن الفلسطينين

العالم - خاص بالعالم

وقال الأزبط في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة باستمرار الاقتحامات الصهيوينة للمسجد الاقصى المبارك، إن الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى المبارك تضع الجميع امام المسؤولية ازاء هذه الاعتداءات والجرائم الصهيونية.

واشار الأزبط، الى ان هناك وساطات دولية لتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا على ان العدو الصهيوني متهور في تصرفاته الأخيرة وأن المقاومة سترد على مثل هذه التصرفات.

وشدد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية على ان المقاومة استطاعت بأسلحتها أن تحذر من أي عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

هذا ويحتشد آلالاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى ولتصدي لاقتحامات المستوطينين وسط رفع الاحتلال حالة التأهب تحسبا لاي تصعيد محتمل.

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