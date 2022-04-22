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قوات الاحتلال تعتقل 10 مقدسيين

قوات الاحتلال تعتقل 10 مقدسيين
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 شبّان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت -فجرًا- بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه بغاز الفلفل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مصابًا خلال اقتحام المسجد الأقصى وقمع المصلين صباح اليوم.

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