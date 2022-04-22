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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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حركة حماس: لن نسمح للاحتلال ومستوطنيه بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس
حركة حماس: وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته ستبقى سدا وحصنا منيعا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه
حماس: ندعو شعبنا إلى هبة عارمة دفاعا عن الأقصى ونصرة للمرابطين الذين لبوا النداء وتعرضوا لعنف الاحتلال وبطشه
إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز يؤدي إلى نشوب حريق في إحدى أشجار المسجد الأقصى
مراسل العالم عن الهلال الأحمر في القدس: 27 إصابة منها إصابتان خطيرتان خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى
مستوطنون في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي
أنباء عن إصابة صحافيين بين المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز
مصادر طبية تقول إن 30 إصابة حتى الآن حصيلة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على الفلسطينيين في باحات الأقصى
مراسل العالم: الإصابات جاءت إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي في المسجد الأقصى
مراسل العالم: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة وتعتدي على المصلين
حركة حماس: لن نسمح للاحتلال ومستوطنيه بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش
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