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نائب عراقي يكشف نتائج اجتماع الاطار التنسيقي في منزل المالكي

نائب عراقي يكشف نتائج اجتماع الاطار التنسيقي في منزل المالكي
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس تجمع السند الوطني النائب احمد الاسدي، اليوم الجمعة، نتائج اجتماع الاطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

العالم - العراق

وقال الاسدي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

واضاف البيان انه "خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الحالية".

وبحسب البيان، أكدت القوى المجتمعة على "اهمية مواصلة الجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياسي الحالي، والمضي في طرح خارطة طريق من شأنها رسم انفراجة في العملية السياسية، والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك، تعزيزاً للعملية الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي الحالي".

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