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الصحة الإيرانية: مستعدون لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في الهجمات الإرهابية الاخيرة في أفغانستان

الصحة الإيرانية: مستعدون لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في الهجمات الإرهابية الاخيرة في أفغانستان
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني الهجمات الإرهابية الأخيرة على المدنيين في أفغانستان، مبديا استعداد وزارته لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في هذه الهجمات.

العالم - إيران

وندد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي في بيان الهجمات الإرهابية على مسجد سه دوكان بمدينة مزار شريف ومدرسة عبد الرحيم شهيد في كابول، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، مبديا استعداد وزارة الصحة الإيرانية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية للشعب الأفغاني الصديق والشقيق.

وشهدت أفغانستان يوم أمس الخميس موجة من التفجيرات الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 45 شخصا وإصابة العشرات.

ففي مدينة مزار شريف استشهد 31 شخصا وأُصيب أكثر من 87 آخرين في تفجير استهدف مسجد سه دو كان، وأعلن داعش مسؤوليته عن التفجير.

وقد استشهد 6 أشخاص على الأقل بينهم طلاب وأصيب 11 آخرون الثلاثاء الماضي في ثلاثة انفجارات هزت ثانوية عبد الرحيم شهيد غربي العاصمة الأفغانية كابل.

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