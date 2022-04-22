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"حماس" تدعو إلى هبّة عارمة دفاعًا عن الأقصى ونصرة لمرابطيه

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس جماهير شعبنا إلى هبّة عارمة دفاعاً عن المسجد الأقصى ونصرة للمرابطين فيه الذين لبّوا نداء الفجر العظيم وتعرّضوا لعنف الاحتلال وبطشه.

العالم _ فلسطين

واستنفرت حركة "حماس"، في بيانٍ لها اليوم الجمعة، جماهير شعبنا المجاهد في أماكن وجوده كافة، ودعتهم إلى شد الرّحال في يوم الجمعة هذا، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من رمضان.

وشددت على أن ذلك دفاعاً عن القدس والأقصى، ونصرة للمرابطين الأبطال الذين لبّوا نداء الفجر العظيم، "فجر إنا باقون"، وأصيب منهم العشرات أثناء تصديهم البطولي ومنذ ساعات الصباح الأولى، لاقتحامات وعنف وبطش قوات الاحتلال الغاشم.

وختمت بقولها: إن وحدة شعبنا البطل ومقاومته الباسلة ستبقى سدّاً وحصناً منيعاً في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ولن تسمح لهم بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكيّة.

وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك لاقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة لباحات المسجد.

ورشق الشبان الذين انتشروا في ساحات الأقصى وخاصة في محيط المصلى القبلي قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة أكثر عشرات المواطنين، عدد منهم بجراح خطرة بعد استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

وسبق اقتحام قوات الاحتلال أداء نحو 60 ألفاً صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى في جمعة إنا باقون.

وعقب الصلاة خرج المصلون في مسيرة حاشدة نصرةً لمسجدهم، تخللها الهتّافات والتكبيرات.

الشبان الذين رفعوا رايات حركة حماس في ساحات الأقصى، رددوا قسم الدفاع عن المسجد وهتافات للمقاومة وكتائب القسام والقائد محمد الضيف.

ومنذ بداية شهر رمضان صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها في مدينة القدس، ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات واعتداءات واسعة لتلك القوات ومستوطنيها أدت لإصابة واعتقال مئات المصلين والمعتكفين.

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