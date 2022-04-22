دور المال الإنتخابي في لبنان

العالم - استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت "، أشار جواد الى أنه سيجري ضخ مال كبير لهذه المجموعات في محاولة لاسقاط حزب الله وحلفائه في الانتخابات، ليس بالضرورة المقاعد شيعية، ولكن تأثيره بشكل مباشر على العملية الانتخابية وعلى حظوظ حلفاء الحزب في بعض الدوائر.

ونوه جواد الى أن هنالك شبه تسليم بأن المقاعد شيعية قد لا يجري اختراقها على الارجح ولكن من الواضح أن هذه الانتخابات وجود كمية من المال السياسي يدفعها الامريكيون والاوروبيون والدول الخليجية للتأثير على هذه العملية الانتخابية ولأخذ الناخب من الاحباط الذي يعانيه جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لكي يبيع صوته بثمن بخس ورخيص.

ودخل صوت الناخب البورصة المالية لتنطلق المنافسة على شراء الأصوات وازدهرت الحقائب الدولارية في غياب الدور المصرفي الذي كان سائدا في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وفي زمن الشح والضائقة المالية التي اسقطت على اللبنانيين بضربات متواترة على امتداد أعوام ثلاثة بات اسيتخدام عوز الناس أسهل الطرئق لرفع الفاصل الانتخابي وجمع ما أمكن من أصوات تعبت من ذل الأزمة وضيقها.

فيما تغيب عن معظم البرامج الانتخابية استرتيجات في العمق والخروج الآمن في الازمة التي تتعمق تداعياتها يوما بعد آخر.

ونصوص قانون الانتخاب ضمير مستتر غائب عن التفعيل وتنظيم المساهمة الانتخابية الذي حمله لم يغادر الورق الذي كتب عليه أموال من سفارات ومؤسسات مجتمع مدني ومنح غذائية ومساعدات صحية وتسديدج فوتير كهرباء كل ذلك يزجم في الملعب الانمتخابي على حساب وجع الناس ومعاناتهم فأي أدوار يلعبها المال الانتخابي ومن هي الجهات التي تمول وأي أجندات تخدم.



ويبحث البرنامج في كلمة سماحة السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية 11-4- 2022 حيث قال فيها:" والمال الذي أنفق مال هائل، أنا سمعت هذا ‏من مسؤول سعودي كنا ما زلنا نجلس مع بعضنا في ذلك الوقت، والآن لن أقول لكم الرقم الدقيق، ‏هو قال لي الرقم الدقيق المال الهائل الذي جاء في انتخابات 2009 ونقل بالحقائب، وليس عبر ‏البنوك. لكن أستطيع أن أقول لكم مئات ملايين الدولارات مئات ملايين الدولارات أنفقت في ‏انتخابات 2009 وخصوصا في الأسابيع الأخيرة في بعض الدوائر بالحدّ الأدنى. وفي المقابل لا نجد مشاريع خدماتية وإنمائية نعرف ‏كيف أنفقت هذه المئات من الملايين أنفقت على التلفزيونات ووسائل الإعلام هذا 50 مليون وهذا ‏مئة مليون و70 مليون أنفقت على الحملات الإعلامية على الماكينات الإعلامية، وأنفقت على ‏شراء الأصوات".

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