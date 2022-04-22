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تشاهدون الليلة في بانوراما..

القدس قبل اليوم الموعود...اجتماع الإطار التنسقي، هل تبلورت رؤية جديدة لتشكيل الحكومة العراقية؟

القدس قبل اليوم الموعود...اجتماع الإطار التنسقي، هل تبلورت رؤية جديدة لتشكيل الحكومة العراقية؟
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأدية نحو 150 ألفَ مصلٍ، صلاةَ الجمعةِ الثالثة من شهرِ رمضان في المسجدِ الاقصى المبارك في القدس المحتلةِ رغمَ اجراءاتِ الاحتلال الاسرائيلي المشددةِ وتضيقهِ على الفلسطينيين.

العالم - بانوراما

واصيب العشرات اثناء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال وشرطتة للمسجد المبارك واعتدت على المصلين والمرابطين الذين هبوا لنصرة المسجد من دنس الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفه رئيس تجمع السند الوطني العراقي النائب احمد الاسدي، نتائج اجتماع الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع بعض التيارات السياسية العراقية.

وقال الاسدي انه خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي الراهن والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الحالية.

ويشهد العراق أزمة سياسية تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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