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صندوق سعودي يدرس شراء حصة في وحدة هيدروجين ألمانية

صندوق سعودي يدرس شراء حصة في وحدة هيدروجين ألمانية
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في شراء حصة في وحدة الهيدروجين التابعة لشركة "تيسين جروب" الألمانية.

العالم - السعودية

وأفصحت، مصادر مطلعة، لوكالة "بلومبرج"، أن الصندوق السيادي السعودي في المراحل الأولى من دراسة استثمار محتمل في أعمال شركة "نيسيرا" الهندسية (Nucera) التابعة للتكتل الألماني (تيسين جروب)، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية، بينما ليس هناك ما يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيباشر الاستثمار.

و"تيسين جروب" الألمانية العملاقة، تعمل على خطة إدراج مرتقب لوحدتها، يمكن أن تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار).

وأكد متحدث باسم "تيسين جروب"، أن الشركة تخطط لمتابعة الاكتتاب العام، إلا أنه رفض التعليق على الصفقة المحتملة مع صندوق الاستثمارات.

وتقوم "نيسيرا" ببناء محطات توليد غاز الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشتغل "تيسين جروب"، في الوقت الراهن مع السعودية من خلال بناء مصنع هيدروجين أخضر من شأنه أن يوفر الطاقة لمشروع نيوم العملاق (أقصى شمال غربي المملكة) الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، حيث تريد المملكة أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

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