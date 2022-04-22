بالصورة.. القبض على قاتل الطفل 'ايوب' في كركوك

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه "بعد الاخبار عن فقدان طفل في كركوك، وجه قائد شرطة المحافظة العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) بتشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام ازادي ومركز شرطة تسعين وبعد التحري وجمع المعلومات تبين بأن أحد اقاربه قام بخطف الطفل اثناء ما كان يلعب امام دارهم مع متهم آخر".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على المتهم الرئيس في محافظة صلاح الدين والذي اعترف بقيامه بعملية الخطف"، لافتاً الى أنه "تم تشكيل قوة من دوريات شرطة النجدة ومكافحة اجرام ازادي ومركز شرطة تسعين ومفرزة من مديرية الاستخبارات للتحري عن محل تواجد الطفل المفقود وتبين قيام المتهم الرئيس مع شريكه بقتله قبل يوم ورمي جثته على قارعة الطريق في طريق كركوك - سليمانية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم القبض على المتهم الثاني في محافظة كركوك وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ /١/أ من قانون العقوبات العراقي وتصديق اقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً".

هذا وأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على قتلة الطفل "ايوب" بعد خطفه وطلب فدية من ذويه في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على قتلة الطفل "ايوب" بعد مساومة اهله بمبلغ 150 مليون دينار واعترافهم بقتله ورميه في الطريق الحولي لمدينة كركوك"، مبينا "القاتل هو ابن خال الطفل المقتول".

وبين المصدر ان الطفل الضحية ابن ضابط مقدم في مكتب مكافحة اجرام بيجي، وتم اختطافه من قبل أحد أقرباء الضابط بسبب خلاف مالي بينهما وانتهى الأمر الى قتله.