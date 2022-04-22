تقرير.. قطر ومصر وتركيا بين أبرز 10 مشترين للأسلحة الألمانية في 2021

العالم - قطر

وأوضح التقرير، الذي جاء ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار "سيفيم داجديلين"، أن برلين صدرت أسلحة بقيمة 1.5 مليار يورو العام الماضي أغلبها كان لدول خارج خلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ عام 2017.

وتعتبر عمليات توريد أسلحة لما يسمى بدول طرف ثالث مثيرة للجدل بشكل خاص، لأن بعضها تعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو تورطها في صراعات إقليمية.

وبحسب الرد، ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الحربية في عام 2021 للعام الثالث على التوالي. وفي عام 2020 بلغت قيمة الصادرات الألمانية من الأسلحة الحربية 1.38 مليار يورو.

وكانت الدول العشر الرئيسية التي تلقت أسلحة حربية ألمانية العام الماضي هي مصر والكيان الإسرائيلي وقطر وتركيا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا ولاتفيا والنمسا، بحسب ما نقل "دويتش فيله" عن التقرير.

وانتقدت "داجديلين" بشكل أساسي توريد أسلحة لتركيا، العضو في الناتو، وقالت: "حقيقة أن تركيا واحدة من أكبر المتلقين لأسلحة حربية ألمانية، على الرغم من الغزو المنتهك للقانون الدولي للعراق وسوريا وليبيا والتهديدات العسكرية لليونان وقبرص، تجعل أي تعهد للحكومة بشأن انتهاج سياسة خارجية قائمة على القيم محض مهزلة".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أظهر بيان صادر عن وزارة الدفاع الألمانية أن برلين صدرت أسلحة بقيمة 4.5 مليار يورو خلال السنوات الأربع الماضية، والتي مثلت عمر الفترة التشريعية للبرلمان حتى إجراء الانتخابات الأخيرة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن نحو ربع هذه الصادرات استحوذت عليها مصر، بمبلغ 1.081 مليار يورو، وذلك رغم الانتقادات الموجهة للقاهرة فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

وفي 2017، وافق الحزب الحاكم بقيادة المستشارة الألمانية السابقة "أنجيلا ميركل"، على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في العدوان على اليمن.

وبالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

ومع ذلك توجد استثناءات، على سبيل المثال للمشاريع المشتركة التي تدخل فيها ألمانيا مع دول أخرى لصالح تصدير أسلحة للسعودية.

وتعد مصر شريكا استراتيجيا لألمانيا في المنطقة، فمصر مثلا حليف وثيق في محاولة إيجاد حل للصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين.

وتعد صفقة غواصات من تصنيع شركة "تيسن كروب" الألمانية للأنظمة البحرية أكبر مشروع تسليح ألماني حاليا مع مصر.