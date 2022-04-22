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أ ف ب: الرئيس الروسي يتهم اوكرانيا بمنع المقاتلين في ماريوبول من الاستسلام

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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