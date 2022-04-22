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وزارة الدفاع الايرانية: الحرس الثوري دافع عن الثورة الاسلامية طوال 4 عقود

وزارة الدفاع الايرانية: الحرس الثوري دافع عن الثورة الاسلامية طوال 4 عقود
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أشارت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى يوم تأسيس حرس الثورة الاسلامية بأمر من الامام الخميني طاب ثراه وأكدت أن هذه القوات دافعت عن الثورة الاسلامية طوال 4 عقود مشيدة بالخدمات الجليلة التي قدمها الحرس الثوري للوطن والشعب الايراني النبيل.

العالم - ايران

وأشادت الوزارة في بيان اصدرته بهذه المناسبة العطرة مشددة على أن قوات حرس الثورة الاسلامية كانت ولازالت تدافع عن الثورة الاسلامية وانجازاتها العظيمة مؤكدة أن القادة الكبار في هذه القوات قدموا أرواحهم وأنفسهم أكثر من مرة للحفاظ على الثورة المباركة.

وأشار البيان الى اصدار الامام الراحل أمر تشكيل حرس الثورة الاسلامية، موضحا ان هذا الجهاز دافع ولايزال يدافع عن منجزات الثورة الاسلامية طوال 4 عقود وسطر الملاحم العظيمة لطرد العدو المعتدي على ارض الوطن. فيما لايزال ابناء الشعب في هذه القوات يقدمون الخدمات الجليلة لهذا الشعب العظيم في مختلف المجالات، اضافة الى وقوفهم الى جانب الشعوب التواقة للحرية والاستقلال وقدموا الشهداء الابرار في هذا السبيل.

وخلد بيان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ذكرى الشهداء الابرار الذين قدمتهم قوات حرس الثورة الاسلامية مثل الشهيد البار الحاج قاسم سليماني واخوانه الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للاسلام والمقاومة الاسلامية في شتى ارجاء المعمورة.

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