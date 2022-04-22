بالصور.. أكثر من 150 ألفًا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

العالم ـ فلسطين

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 150 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في "الأقصى"، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتوافد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل، إلى مدينة القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز العسكرية.

وخلال خطبة الجمعة في الأقصى أكد الشيخ يوسف أبو سنينة أن حماية المقدسات من أوجب الواجبات.

وحث أبو سنية الفلسطينيين على الثبات والوحدة والصبر والجهاد، والرباط في الأقصى حتى يرفع عنه البلاء.

وحذر خطيب الأقصى من إعطاء الفرصة للاحتلال كي ينغص علينا عبادتنا في المسجد الأقصى.

وأوضح أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي يتعرضان لانتهاكات جسيمة طالت كبار السن والعباد.

كما أكد أن حماية الأسرى فرض على الجميع ورفع الظلم عنهم دين في أعناق الأمة.