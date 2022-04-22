الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. أكثر من 150 ألفًا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

بالصور.. أكثر من 150 ألفًا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة، الثالثة من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا.

العالم ـ فلسطين

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 150 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في "الأقصى"، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتوافد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل، إلى مدينة القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز العسكرية.

وخلال خطبة الجمعة في الأقصى أكد الشيخ يوسف أبو سنينة أن حماية المقدسات من أوجب الواجبات.

وحث أبو سنية الفلسطينيين على الثبات والوحدة والصبر والجهاد، والرباط في الأقصى حتى يرفع عنه البلاء.

وحذر خطيب الأقصى من إعطاء الفرصة للاحتلال كي ينغص علينا عبادتنا في المسجد الأقصى.

وأوضح أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي يتعرضان لانتهاكات جسيمة طالت كبار السن والعباد.

كما أكد أن حماية الأسرى فرض على الجميع ورفع الظلم عنهم دين في أعناق الأمة.

روابط ذات صلة

غزة تدخل معركة القدس.. هل اقتربت ساعة الصفر؟!

عشرات الاصابات إثر اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

"حماس" تدعو إلى هبّة عارمة دفاعًا عن الأقصى ونصرة لمرابطيه

هل يعيد التصعيد الصهيوني شبح المعركة في المستوطنات؟

الازبط: المقاومة جاهزة لمعركة الدفاع عن الفلسطينين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

10 أطعمة على مائدتك تُبقيك هادئا وتحسن مزاجك

شولتز: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك 'عواقب وخيمة'

إعدام الناشط الميداني صلاح عباس -2012

دور المال الإنتخابي في لبنان

متى تكون النتوءات 'اللحمية' خطيرة؟

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب تناولها يومياً