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الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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