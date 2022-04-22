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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
رئيس هيئة الانتخابات في تونس: الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس قيس سعيد باستبدال أعضائها
مراسل العالم: الانفجار الذي استهدف مسجدا في ولاية قندز الافغانية عصر اليوم اوقع 22 قتيلا و55 جريحا
الانفجار الذي استهدف مسجدا في ولاية قندوز اوقع 30 قتيلا وجريحا في حصيلة اولية
شهداء وجرحى في انفجار استهدف مسجد "مولوي سكندر" في ولاية قندوز
الكرملين: الرئيس بوتين يبلغ رئيس المجلس الأوروبي عدم اجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني إلا إذا أدت المناقشات بين البلدين لنتائج ملموس
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد المصابين جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى منذ الصباح إلى 57
قوات الاحتلال ترفع حالة التأهب في أم الفحم والناصرة وسط تخوفات من اندلاع مواجهات واسعة بالمدن الفلسطينية بالداخل المحتل
الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه
قوات الاحتلال ترفع حالة التأهب في أم الفحم والناصرة وسط تخوفات من اندلاع مواجهات واسعة بالمدن الفلسطينية بالداخل المحتل
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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