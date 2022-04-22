'فوربس': مؤسس 'تليغرام' يحصل على جنسية الإمارات

العالم - الإمارات

وقالت "فوربس"، نقلاً عن مصدرين قريبين من الملياردير الروسي دوروف، إنه حصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021.

وأشارت إلى أن دوروف يملك حالياً 4 جنسيات، وهي من روسيا، وجزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع بمنطقة البحر الكاريبي، وفرنسا، والإمارات.

وحسب المصدر ذاته فإن دوروف يستخدم في رحلات العمل جوازي السفر الإماراتي والفرنسي.

وأوضح أن جواز سفر سانت كيتس ونيفيس كان مناسباً فقط في السنوات الأولى بعد هجرة دوروف من روسيا.

وأضاف: "بافل لا يسافر إلى روسيا ولا يمتلك أي أصول في هذا البلد منذ ثماني سنوات، وليس لدى تليغرام مكاتب أو موظفون في روسيا، وعدد المستخدمين من روسيا لا يتجاوز 8٪، وجواز سفر دوروف الروسي انتهت صلاحيته بالفعل".

وافتتح دوروف مقر تليغرام في دبي عام 2017، وأوضح أن قرار الانتقال إلى الإمارات بسبب الإعفاءات الضريبية، و"عدم الرغبة في العمل للحكومة 180 يوماً في السنة"، في إشارة إلى رفض دفع الضرائب بنسب مرتفعة في دول أخرى.

وضمن مساعيها لاجتذاب الاستثمارات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمبدعين بدأت الإمارات، في يوليو 2021، بمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لعدد كبير من المستثمرين والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة.