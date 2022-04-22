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الأمم المتحدة: لا مؤشرات تؤكد ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

الأمم المتحدة: لا مؤشرات تؤكد ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تمتلك معلومات تؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية المزعومة، خلال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقالت الناطقة الرسمية باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في إفادة صحفية: "ليس لدينا معلومات تشير إلى ارتكاب إبادة جماعية".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

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