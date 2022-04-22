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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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