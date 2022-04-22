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مراسل العالم: حكومة طالبان تدين الانفجار الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الافغانية اليوم واسفر عن 33 شهيدا بينهم اطفال و43 جريحا

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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