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أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق

أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من الجنود المشاركين في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.

العالم ـ تركيا

ونقل التلفزيون الرسمي عن أردوغان قوله، إن "ثلاثة جنود أتراك قد استشهدوا فيما جرى تحييد 45 عنصرا إرهابيا من تنظيم PKK الإرهابي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق".

وقال أردوغان إن "عملية المخلب-القفل تضع تنظيم PKK الإرهابي في صراع مع الموت حاليا".

يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوما جوياً وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني بتعرض قاعدة "سيري" التركية في دهوك بالعراق لقصف صاروخي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قاعدة سيري العسكرية التي يتواجد فيها الجيش التركي تعرضت لقصف بصاروخين شمالي دهوك". وأشار إلى أن "احد الصواريخ سقط على آليات عسكرية دون تسجيل إصابات".

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