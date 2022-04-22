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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: حكومة طالبان تدين الانفجار الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الافغانية اليوم واسفر عن 33 شهيدا بينهم اطفال و43 جريحا
المرجع الديني الاعلى بالعراق السيد السيستاني يدين التفجير الارهابي بمسجد في مزار شريف الافغانية ويدعو المسوؤلين للحد من تكرار هذه المآسي
مراسل العالم: حكومة طالبان تدين الانفجار الذي استهدف مسجدا بولاية قندوز الافغانية اليوم واسفر عن 33 شهيدا بينهم اطفال و43 جريحا
المرجع الديني الاعلى بالعراق السيد السيستاني يدين التفجير الارهابي بمسجد في مزار شريف الافغانية ويدعو المسوؤلين للحد من تكرار هذه المآسي
مراسل العالم: وفد عماني يصل إلى صنعاء لمناقشة الهدنة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى والسعي لوقف الحرب والحصار على اليمن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
رئيس هيئة الانتخابات في تونس: الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس قيس سعيد باستبدال أعضائها
مراسل العالم: الانفجار الذي استهدف مسجدا في ولاية قندز الافغانية عصر اليوم اوقع 22 قتيلا و55 جريحا
الانفجار الذي استهدف مسجدا في ولاية قندوز اوقع 30 قتيلا وجريحا في حصيلة اولية
شهداء وجرحى في انفجار استهدف مسجد "مولوي سكندر" في ولاية قندوز
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-04-2022
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الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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