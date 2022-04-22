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مقتل 3 أشخاص على الاقل في إطلاق نار قرب واشنطن

مقتل 3 أشخاص على الاقل في إطلاق نار قرب واشنطن
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت الشرطة الأمريكية يوم الجمعة بوقوع إطلاق نار شمال غرب العاصمة واشنطن.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت الشرطة أن 3 أشخاص على الأاقل (رجلين وفتاة) لقوا مصرعهم في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة خلال عملية إطلاق النار.

وقالت شرطة العاصمة الأمريكية إنها استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر يوم الجمعة في شارع كونيتيكت في حي فان نيس.

وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.

ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على "الاحتماء".

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع إطلاق النار بالقرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة و4101 شمال غرب شارع كونيتيكت، العديد من ضباط الشرطة وهم يتجهون نحو مكان الحادث، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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مقتل 3 أشخاص على الاقل في إطلاق نار قرب واشنطن

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