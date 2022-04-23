سبوتنيك: الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية جرت في اجواء ايجابية جدا

العالم - إیران

ونقلت سبوتنيك عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية جرت يوم الخميس بحضور مندوب يمثل الحكومة العراقية، مضيفا ان المحادثات جرت في اجواء ايجابية جدا.

ورداً على سؤال عن ماهية الملفات التي ناقشها الوفدان السعودي والإيراني، قال المصدر: إن معظم ملفات المنطقة تطرق إليها الطرفان، فضلاً عن ملف العلاقات الثنائية وأمن منطقة الخليج (الفارسي).

وكان مقررا أن تعقد الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية في شهر آذار/مارس الماضي، الا انها توقفت بسبب قيام السعودية بحملة إعدامات جماعية طالت عددا كبيرا من المواطنين الشيعة في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أكد في مؤتمر صحفي خلال زيارته الاسبوع الماضي الى طهران وردا على سؤال حول الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية: ان هذه المحادثات مستمرة وقد توقفت لفترة، معربا عن امله بأن تقام الجولة القادمة من هذه المحادثات بين ايران والسعودية. ومن المعلوم ان المحادثات كانت حتى الآن في إطار مشاركة الاجهزة الامنية للجانبين، كما شارك مندوبون من وزارة الخارجية الايرانية.

وأضاف أن هناك بعض القضايا لابد من طرحها، مؤملا بعقد الجولة القادمة قريبا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن للمرة الاولى في ايار/مايو 2021، عن استضافة العراق للمحادثات بين ايران والسعودية، وقد استضافت بغداد حتى الآن اربع جولات من هذه المحادثات.

وفي سياق متصل، أعرب مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي عن امله بأن تؤدي الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية الى إعادة فتح سفارتي الجانبين.