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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ومستقل في عنف الشرطة الصهيونية

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ومستقل في عنف الشرطة الصهيونية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحقيق فوري ومستقل في أعمال العنف التي تمارسها الشرطة الصهيونية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

العالم - فلسطین

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن أعمال العنف التي شنتها قوات الأمن الصهيونية على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى خلال الفترة من 15 إلى 17 نيسان/إبريل الجاري، أسفرت عن إصابة 180 شخصا، بينهم 27 طفلا.

وذكر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن شامداساني، أشارت إلى أن الشرطة الصهيونية اعتقلت خلال الفترة المذكورة نحو 470 فلسطينيا بينهم 60 طفلا.

وأعربت شامداساني عن قلق المنظمة العميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي.

وأضافت: يجب إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشفاف فيما يتعلق بعنف الشرطة الصهيونية، الذي أدى إلى إصابة المصلين في المسجد الأقصى، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.

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