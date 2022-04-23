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اعتقال المتورطين في عملية اطلاق النار في جنوب شرق ايران

اعتقال المتورطين في عملية اطلاق النار في جنوب شرق ايران
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية والشرطية علي رضا مرحمتي عن اعتقال الضالعين في عملية اطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.

العالم - ايران

ونقلت وكالة "ارنا" عن مرحمتي قوله: " ان نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان حيث تعرضت لاطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل عناصر شريرة.

واضاف: انه في هذا الحادث استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش.

وقال المسؤول الامني: ان الضالعين في عملية اطلاق النار هذه قد تم اعتقالهم وان التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر.

يذكر ان قوات الحرس الثوري اعتقلت الضعالين في هذا الحادث وهم 4 من العناصر الشريرة الذين كانوا يستقلون سيارة واطلقوا النار على نقطة التفتيش.

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