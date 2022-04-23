صورة..صفحة "تويتر" المنسوبة للسفير الايراني الجديد في بغداد مزيفة

العالم - ايران

وقد تم اخيرا فتح حساب جديد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم السفير الايراني الجديد في بغداد بعنوان @Ale_Sadegh ، وله نحو 3 آلاف متابع وهو حساب مزيف وفقا لما اعلنته السفارة الايرانية في بغداد.

واكدت السفارة الايرانية بانه في حال فتح اي حساب في شبكات التواصل الاجتماعي سيتم الاعلان عنه عبر القنوات الرسمية.

ويمكن القول بان الاخبار المتعلقة بالسفارة والقنصليات الايرانية في العراق تحظى باهمية خاصة مقارنة مع سائر البعثات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف انحاء العالم، هذه الاهمية ناجمة عن الاجراءات الواسعة لمنافسي ايران في العراق وكذلك للاواصر الايرانية-العراقية الراسخة في مختلف الاصعدة الدينية والاقتصادية والتجارية وعلاقات الجيرة وكذلك الانسجام الايراني-العراقي في محور المقاومة وضد الاحتلال.

وقد حظي تعيين محمد كاظم آل صادق سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق باهتمام واسع النطاق من قبل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخبراء والمراقبين العراقيين والعرب، لما له من ماض طويل في السلك الدبلوماسي الايراني في العراق.

ويعتبر الكثير من العراقيين آل صادق بانه منهم نظرا لكونه مولودا في العراق اساسا وهو من عائلة علمائية ايرانية معروفة مقيمة في النجف الاشرف منذ اعوام طويلة قبل مجيء نظام البعث الى سدة الحكم.

وابدى العشرات من الخبراء والمراقبين وعدد كبير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم ازاء تعيين آل صادق سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية وتعود غالبية الاهتمام الاعلامي بالسفير الجديد كونه شغل منصب النائب الاول للسفير الايراني في بغداد اعواما طويلة وله علاقات طيبة مع جميع التيارات السياسية العراقية والاهم من ذلك انه كان له دور مهم في الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي والتعاون مع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس.