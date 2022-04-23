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الفلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

الفلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس المحتلة، مساء الجمعة، إن أكثر من مئة ألف مصل، أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، واقتحام قوات الاحتلال المسجد منذ ساعات الفجر.

العالم-فلسطين

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إصابة أكثر من 57 فلسطينياً برصاص الاحتلال وبحالات الاختناق، نقلت 14 منهم إلى مستشفيات القدس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال لاحقاً، وهو الشاب وليد الشريف.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة، وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الساحات خلال مسيرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى، عقب صلاة المغرب.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وأعادت العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم.

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