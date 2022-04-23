الفلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

العالم-فلسطين

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إصابة أكثر من 57 فلسطينياً برصاص الاحتلال وبحالات الاختناق، نقلت 14 منهم إلى مستشفيات القدس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال لاحقاً، وهو الشاب وليد الشريف.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين بكثافة، وقنابل الغاز المسيل للدموع عن طريق الطائرات المسيرة في الساحات خلال مسيرة خرجت نصرة للمسجد الأقصى، عقب صلاة المغرب.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وأعادت العديد من الحافلات على حاجزي قلنديا وبيت لحم.