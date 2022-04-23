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قوي العدوان السعودي ومرتزقتها ترتكب 102 خرق خلال الـ24 ساعة الماضية

قوي العدوان السعودي ومرتزقتها ترتكب 102 خرق خلال الـ24 ساعة الماضية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خروقاتها للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، حيث ارتكبت  102 خرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، وتعز وما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق عملية هجومية من قبل مرتزقة العدوان، باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل سبعة خروقات بقصف مدفعي بشكل مكثف من قبل مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي مأرب وتعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 39 خرقاً تمشيط مكثف وأعمال قنص وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والضالع.

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