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الوقف الشيعي في العراق يصدر بيانا بشأن الهجوم الإرهابي في مزار شريف

الوقف الشيعي في العراق يصدر بيانا بشأن الهجوم الإرهابي في مزار شريف
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أدان رئاسة ديوان الوقف الشيعي في العراق، الهجوم الإرهابي على مسجد في مزار شريف شمالي أفغانستان.

العالم-العراق

وذكر بيان لها :"تلقينا ببالغ الأسى والاسف الأنباء الواردة بخصوص ما تعرض له الايمانيين من المسلمين الشيعة في مدينة مزار شريف الأفغانية من جريمة نكراء مروعة قامت بها عصابات داعش الإرهابية ضد مصلين أبرياء في مسجد {سه دكان} راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى في هذا الشهر الفضيل".

وأضاف "ففي الوقت الذي ندين به كافة الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء في عموم بلاد المسلمين وغيرها، فإن ديوان الوقف الشيعي يدعو المجتمع الدولي وجميع الدول الاسلامية- بحكوماتها وروابطها الإسلامية ومراكزها الثقافية وجميع مسمياتها الدينية- لتحمل مسؤوليتها الانسانية والشرعية والاخلاقية في محاربة الأفكار المتطرفة ونبذ الاعتقادات الدخيلة على دين الله الإسلام وسماحته، وان تتخذ كافة الدول تدابريها الأمنية لحماية شعوبها من مثل هكذا هجمات".

وتابع البيان "ختاماً نتقدم لذوي الضحايا بالتعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يمن على جرحاهم بالشفاء العاجل انه سميع مجيب، وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين".

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