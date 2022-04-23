شاهد: دمشق تحيي ذكرى استشهاد الامام علي (ع) وليلة القدر الثانية

العالم – سوريا

السواد يغطي الطرق المؤدية الى مقام العقيلة زينب (ع) بريف دمشق ففي مثل هذه الايام تمر علينا ذكرى شهادة امير المؤمنين الامام علي وهو ساجد يصلي في افضل واكرم شهر عند الله لتكون بذلك اروع خاتمة لاشرف حياة.

فاض المكان باعداد لا مثيل لها الزوار اتوا من دول عديدة احياءا لهذه الذكرى الاليمة مكفكفين دموعهم ومستذكرين حياة قضاها امير المؤمنين في البر والتقوى والجهاد في سبيل الله ومبادئ الاسلام الحنيف.

في هذه الليلة المباركة اسرار عظيمة اقتران شهادة علي (ع) بليال هي خير من الف شهر دليل ان الشهادة هي الحياة الخالدة فعلي نبأ عظيم واية كبرى ولابد ان يشمل منهجة واخلاقه واقع حياة البشر.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...