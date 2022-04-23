بريطانيا ترسل متخصصين في التخريب وحرب العصابات إلى أوكرانيا

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وذكر المصدر، أنه تم نشر هؤلاء البريطانيين على شكل مجموعتين في أحد الألوية الجوية الأوكرانية.

وأضاف المصدر: "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، تم نشر مجموعتين على الأقل من العسكريين البريطانيين في بلدة برودي بمقاطعة لفوف. وقدمت هذه القوة البريطانية من مدينة هيريفورد في المملكة المتحدة، حيث يقع مقر SAS. وتتألف المجموعة الواحدة من 8-10 أشخاص".

ونوه المصدر بأن الحديث يجري عن خبراء في مجال الأعمال التخريبية وحرب العصابات وكذلك في مجال تجنيد وتدريب العملاء للعمل في المناطق المعادية.

وأشار المصدر إلى أن عناصر هذه الخدمة البريطانية، يعتبرون من أفضل المؤهلين في العالم في مجال تنظيم الانقلابات والتجمعات الاحتجاجية وتنفيذ عمليات القتل والاغتيال للشخصيات السياسية وتجنيد العملاء بما في ذلك في أعلى مستويات السلطة والتحضير للهجمات الإرهابية.

ووفقا له، في مناطق القتال، يعمل عناصر SAS في أغلب الأحيان تحت غطاء العاملين الطبيين من الخوذ البيضاء والمنظمات الإنسانية الأخرى.