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الشعب الفلسطيني الجبار يقاوم اعتداءات الاحتلال

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اذا تلخصت البطولة في شعب فانه الشعب الفلسطيني، اذا تلخصت الرجولة في شعب فانه الشعب الفلسطيني.

العالم – انقلاب الصورة

مذهل هو هذا الشعب يقدم لك في كل محطة وفي كل وقت عناوين للرجولة والبطولة والمقاومة لا يمكن ان يألفها اي شعب بهذه الصورة.

شعب عجن بالبسالة والشجاعة في مواجهة المحتل يقاوم بالصدر العاري، بالحجر، بالدهس، بالسكين، بالبندقية وبكل شيء، بالشعار نعم انه شعب الجبارين كما قيل عنه وهذا صحيح شاهدوا كيف هو المحتل امام الشعب الفلسطيني في باحات المسجد الاقصى.

قل هي انتفاضة، قل هي هبة قل هي مقاومة مستمرة قل هي بطولات منفردة قل هي مواجهة، تتعدد الاسماء في كل هذه الصفات ترى فيها الشعب الفلسطيني ويدافع عن ارضه، عن حقه، عن حرمه القدسي، عن المسجد الاقصى الشريف.

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