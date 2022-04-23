بسالة شعب فلسطين في الدفاع عن المسجد الاقصى

العالم – انقلاب الصورة

فاذا تلخصت البطولة في شعب فانه الشعب الفلسطيني، اذا تلخصت الرجولة في شعب فانه الشعب الفلسطيني.

شعب عجن بالبسالة والشجاعة في مواجهة المحتل يقاوم بالصدر العاري، بالحجر، بالدهس، بالسكين، بالبندقية وبكل شيء، بالشعار نعم انه شعب الجبارين كما قيل عنه وهذا صحيح شاهدوا كيف هو المحتل امام الشعب الفلسطيني في باحات المسجد الاقصى.

قل هي انتفاضة، قل هي هبة قل هي مقاومة مستمرة قل هي بطولات منفردة قل هي مواجهة، تتعدد الاسماء في كل هذه الصفات ترى فيها الشعب الفلسطيني ويدافع عن ارضه، عن حقه، عن حرمه القدسي، عن المسجد الاقصى الشريف.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6141973