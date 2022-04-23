تخوفات إسرائيلية من اندلاع مواجهات عنيفة

العالم-الاحتلال

وأفادت قناة كان العبرية، عن وجود مخاوف من التصعيد في الأقصى، لأن أحد المصابين خلال أحداث الجمعة في المسجد الأقصى حالته خطيرة جدا.

وأوضحت القناة " أن قوات الأمن تستعد لمواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل بعد إصابة فلسطينيين في الأقصى الجمعة أحدهم حالته خطيرة جدا بعد إصابته في الرأس.

وكشفت القناة " أن وزير أمن الاحتلال الاسرائيلي عومر بارليف أوصى الشرطة بالامتناع "قدر الإمكان" عن اقتحام باحات المسجد الأقصى،مشيرة الى أن قرارالقيام بذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة.

وأصيب عشرات من المعتكفين في المسجد الأقصى، صباح الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 151 إصابة خلال اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين صباح اليوم في المسجد الأقصى.

وأدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 150 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في "الأقصى"، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وأصيب عشرات من المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى صباح أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القوات للمسجد.