السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية

شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية، إن شخصا أضرم النار في نفسه أمام المحكمة، أمس الجمعة، في ثاني حادث يثير القلق بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن خلال أسبوع.

العالم - الأميرکيتان

ونقلت "فرانس برس" عن مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، بيانا قالت فيه: "حوالي الساعة 6:30 مساء (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) توجه شخص إلى الساحة الكائنة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".

وأوضحت المتحدثة: "الواقعة لم تؤثر على السلامة العامة، حيث لم يصب أي شخص آخر"، ولم تقدم المتحدثة أي تفاصيل حول صحة الشخص أو هويته أو دوافعه.

وكتبت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" بعد وقت قصير من الحادث: "هبطت مروحية إسعاف بالقرب من مبنى الكابيتول من أجل حالة طارئة"، فيما أكدت مكابي إن المروحية هبطت في الساحة ونقلت الشخص جوا إلى مستشفى محلي، كما منعت الشرطة الوصول إلى المنطقة التي شهدت الحادث، وأجرت تحقيقات.

يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أيام من إخلاء مبنى الكابيتول عندما أطلقت السلطات جرس إنذار خوفا من نشاط طائرة مسيرة قريبة.

روابط ذات صلة

مقتل 3 أشخاص على الاقل في إطلاق نار قرب واشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المرابطون في الأقصى يزيلون نقطة للاحتلال فوق مصلى باب الرحمة

شاهد: هكذا احيا الايرانيون ثاني ليالي القدر المباركة

ماكرون يتفوق بفارق ضئيل في آخر استطلاعات الرأي في فرنسا

الاحتلال يُقرّر إغلاق حاجز "إيرز" أمام عُمال غزة وتجارها

سلطنة عمان تحصل على أول شهادة للهيدروجين الأخضر في العالم

شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية