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للإشراف على عمليات"الإرادة الصلبة"..رئيس الوزراء العراقي يصل الى الأنبار

للإشراف على عمليات
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى مناطق غرب محافظة الأنبار، للإشراف على المرحلة الثانية من عمليات الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا داعش الارهابي.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن الأخير "وصل الى مناطق غرب محافظة الانبار للاشراف على انطلاق عمليات الارادة الصلبة- المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية غربي البلاد".

وأضاف البيان، أن "عمليات الارادة الصلبة العسكرية بمرحلتها الثانية، تشارك فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الانبار والفرات الاوسط وباسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، يسندها جهد إستخباري كبير ومعلومات دقيقة من الوكالات الإستخبارية".

وأشار إلى أن "قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الارهاب وفرقة الرد السريع والمهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية والقطعات العسكرية الاخرى تقوم بعمليات نوعية نحو اهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء".

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