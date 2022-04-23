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جولة محادثات جديدة بين ايران والسعودية..وآمال متزايدة باستئناف العلاقات

جولة محادثات جديدة بين ايران والسعودية..وآمال متزايدة باستئناف العلاقات
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

عُقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد حيث تم ترسيم رؤية أوضح لإستئناف العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وبحسب ما نقلت وكالة "نور نيوز" بأن المسؤولين العراقيين والعمانيين رفيعي المستوى كان لهما دورا مهما في عقد الاجتماعات المشتركة بين ممثلي طهران والرياض.

وبحث الطرفان خلال الجولات الخمس من المحادثات الصريحة، التحديات الرئيسية التي تعترض أمام إستئناف العلاقات بين البلدين.

وحضر الاجتماعات مسؤولون كبار من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز المخابرات السعودي بصفتهم ممثلين كاملين عن البلدين.

ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصّلت له الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع "نور نيوز" تشير إلى أن الاجواء الإيجابية التي خيّمت على الاجتماع الأخير، يبعث الأمل لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إستئناف العلاقات.

ونظراً للمناخ الايجابي السائد على الجولة الاخيرة من المحادثات بين ممثلي الجانبين، فمن المتوقع توفير أرضية لعقد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي في الايام أو الاسابيع القادمة.

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جولة محادثات جديدة بين ايران والسعودية..وآمال متزايدة باستئناف العلاقات

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